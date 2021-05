Salernitana, l’ex presidente Aliberti fa il tifo per Lotito: “Spero che rimanga”





Con la promozione della Salernitana in Serie A il presidente Lotito dovrà prendere, entro fine giugno, una decisione circa la multiproprietà. L’ex patron del club neopromosso, Aniello Aliberti, in un’intervista rilasciata al quotidiano Le Cronache ha dichiarato: “Spero che Lotito rimanga alla presidenza della Salernitana. Tifo per una soluzione forse non percorribile, ma la società ha dimostrato tanto in questi ultimi con lui alla guida”.

