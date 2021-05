SOCIAL | 20 maggio 2019, Armini ricorda l’esordio in Serie A | FOTO





Esordio bagnato, esordio fortunato. Questa la semplice sintesi del 20 maggio 2019 di Nicolò Armini, il centrale classe 2001 che proprio in quel giorno fece il suo esordio contro il Bologna in un 3-3 molto spettacolare e combattuto. A distanza di due anni, il pilastro della Primavera di Menichini ha voluto ricordare via social quel momento con la speranza di riassaporare presto la prima squadra.

