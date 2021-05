SOCIAL | Lazio-Bologna 20 maggio 2019, Correa delizia l’Olimpico | VIDEO





Sembrano così lontani i momenti in cui Joaquin Correa sbaragliava le difese avversarie tra dribbling e accelerazioni. Sono passati due anni da quando l’argentino, dopo aver chiuso la finale di Coppa Italia con un’azione solitaria a tutto campo, salutava l’Olimpico con una prodezza delle sue: imbeccata di Leiva, stop a seguire di tacco e pallone in fondo al sacco con la Nord pronta ad esplodere. Una prodezza delicata, ricordata via social dalla società biancoceleste.

