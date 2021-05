The New York Times | Superlega, incredibile retroscena: c’è la FIFA dietro al progetto





La Superlega, nata ed archiviata in poco meno di quarantotto ore, continua a far parlare di sè. Infatti, stando a quanto riportato da The New York Times, la FIFA pubblicamente avrebbe ostacolato l’idea ma privatamente sarebbe stata a conoscenza del tutto a partire dal presidente Gianni Infantino. Più precisamente, il numero del calcio mondiale avrebbe saputo che alcuni dei suoi uomini più vicini fino alla fine di gennaio 2019 sarebbero stati coinvolti in trattative per il sostegno della FIFA a tale lega. Ancora, secondo il quotidiano statunitense nei contratti di fondazione della Superlega sarebbe stato inserita come condizione essenziale per la nascita della nuova entità un accordo con un’organizzazione identificata con il codice W01, facilmente identificabile secondo il The New York Times nella FIFA. Tale accordo, inoltre, sarebbe stato necessario per evitare punizioni o l’esclusione dei calciatori dalle nazionali.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: