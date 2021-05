TMW | Lazio, aumenta il pressing per Gattuso: previsto incontro a giorni





La Lazio fa sul serio per Gennaro Gattuso. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, c’è stata un’accelerazione importante. A giorni incontro tra le parti nel tentativo di trovare un accordo, ma le sensazioni affinché si possa arrivare alla fumata bianca su base biennale sono buone. Tanto passerà dal confronto con Simone Inzaghi per verificare se ci saranno le condizioni per proseguire insieme. Tutto su Gattuso, Lotito prova ad accelerare.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: