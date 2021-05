Calciomercato Lazio, dall’Inghilterra: “Lazio interessata a un difensore dell’Arsenal”

Come riportato dal portale inglese Football.london, Sead Kolasinac lascerà l’Arsenal al termine di questa stagione. Sul terzino sinistro sarebbero interessate Lazio e Schalke 04 (squadra in cui ha già militato e dove è tornato a gennaio, in prestito dai Gunners). Il 27enne bosniaco infatti non è più nei piani del club di Londra, che sarebbe alla ricerca di un profilo più giovane da affiancare a Tierney.

