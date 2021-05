CdS | Inzaghi, media punti: lo precede Eriksson





Come riportato dal Corriere dello Sport, con 250 panchine con la Lazio (196 in Serie A) Inzaghi è l’allenatore con più presenze nel club biancoceleste.

In cinque anni ha vinto una Coppa Italia in finale contro l’Atalanta (2019), due volte la Supercoppa di Lega strappandola alla Juve, ha riportato la Lazio in Champions League dopo 13 anni ed è riuscito a giocare gli ottavi a distanza di vent’anni, quando lui stesso era in campo allenato da Eriksson. Lo svedese è l’unico, per media punti (1,89 contro 1,83 di Inzaghi), che lo precede nella storia della Serie A della Lazio.

