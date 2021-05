CorSera | Inzaghi, la Premier in pressing. Vertice-verità dopo il Sassuolo





La Lazio rimane la priorità del tecnico, ma da Londra arrivano segnali insistenti.

Come riportato dal Corriere della Sera, in queste ore dovrebbe svolgersi il confronto a tre che determinerà le sorti di Inzaghi, anche se è possibile che l’incontro verrà rimandato alla prossima settimana. Fonti riportano l’interesse di alcuni club di Premier per il tecnico biancoceleste che, tuttavia, è intenzionato a rimanere a Roma. A meno che non giungano offerte irrinunciabili. La conferma o meno dell’allenatore inciderà parzialmente sul mercato della Lazio. Potrebbe essere decisiva per il rinnovo del contratto di Strakosha, in scadenza nel 2022, che non rimarrà nella Capitale qualora Inzaghi decidesse di restare sulla panchina biancoceleste. Se Inzaghi rimanesse alla Lazio, avrebbero maggiori possibilità di accompagnarlo nella nuova avventura due senatori in scadenza di contratto: Radu e Parolo. Il rinnovo del romeno dovrebbe avvenire comunque, ma il giudizio del nuovo allenatore avrà un peso; il centrocampista invece potrebbe andare avanti un altro anno solo se in panchina ci fosse ancora Simone, al quale è legatissimo e dal quale è molto apprezzato anche come uomo spogliatoio. È invece arrivata al capolinea la carriera di Lulic, benché il capitano non escluda di giocare un altro anno in Svizzera.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: