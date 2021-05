ESCLUSIVA | Tommaso Rocchi pronto al grande salto: lo aspetta la panchina della Lazio Primavera





È tempo di rivoluzioni in casa Lazio, non solo in prima squadra, ma anche in Primavera dove si è aperto un periodo di importanti riflessioni in vista della prossima stagione. Un primo grande cambiamento potrebbe riguardare la guida tecnica delle giovani aquile: come appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, infatti, il presidente Lotito starebbe seriamente pensando di affidare la squadra a Tommaso Rocchi, un allenatore molto apprezzato capace di ottenere ottimi risultati sia con l’Under 14 (con la quale ha vinto il campionato regionale dopo 18 anni di astinenza) sia con l’Under15 e sia con l’attuale Under 18. L’ex numero 18 biancoceleste, inoltre, sarebbe un profilo molto apprezzato anche dalla piazza considerando i suoi lunghi trascorsi nella Capitale risalenti ormai al 2004.

