FORMELLO – Recupera Correa, ma tanti dubbi per Inzaghi viste le assenze. Parolo ipotesi centrale





Al Training Center di Formello continua la preparazione in vista dell’ultima gara stagionale. Trasferta in Emilia dove si incontrerà il Sassuolo, un match di nessun valore se non quello di chiudere in bellezza con una vittoria. Inzaghi dovrà fare i conti con le tantissime defezioni causa squalifiche e infortuni. Tra gli assenti tanti big: Milinkovic, Luis Alberto, Patric, Musacchio, Caicedo, Immobile e Acerbi. Gli ultimi due hanno svolto un lavoro differenziato, mentre per il ‘Mago‘ lavoro in palestra. Avanza invece il recupero del Tucu Correa, che ha svolto un lavoro di conduzione del pallone e allunghi sui 50 metri. Allenamento che poi è andato avanti con il consueto riscaldamento, torelli e prime prove tattiche, il tutto sotto l’occhio vigile di Tare e Stendardo. In difesa tanti nodi da sciogliere vista l’assenza di Luiz Felipe e il dubbio Acerbi (con l’Europeo alle porte), l’opzione sembrerebbe essere Parolo come centrale affiancato da Marusic e Radu. Centrocampo con tanti dubbi viste le squalifiche di Luis Alberto e Pereira. In attacco possibile duo con Muriqi-Correa. Domani ci sarà la rifinitura e si scioglieranno i dubbi.

