Gattuso-Lazio, crescono le quotazioni del tecnico in biancoceleste anche secondo Schira

Dopo l’indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio in serata, arriva anche quella di Nicolò Schira riguardo Gattuso e la Lazio. Per il noto giornalista sportivo infatti, come rivelato sul proprio profilo Twitter, crescono le quotazioni del tecnico calabrese sulla panchina biancoceleste. Il tira e molla sul rinnovo di Simone Inzaghi avrebbe infastidito il presidente Lotito, che adesso sarebbe intrigato dall’attuale allenatore del Napoli, al passo d’addio con i partenopei

