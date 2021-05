GdS | Simy nel mirino del Genoa. Ma la Lazio offre l’Europa





Il nigeriano lascerà il Crotone dopo una stagione straordinaria. Preziosi lo vuole al posto di Scamacca, anche la Salernitana lo cerca. Interessata anche la Lazio, che offrirebbe al giocatore la possibilità di giocare in Europa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’ottima stagione di quest’anno, Simy è uno dei nomi più ambiti sul mercato. Molte squadre interessate al calciatore nigeriano, che lascerà il Crotone. Per gli acquirenti la base d’asta è di 10 milioni. Al momento Lazio (che già in passato aveva provato ad acquistare il giocatore), Genoa, Salernitana e alcune squadre inglesi sarebbero interessate al giocatore. Lo stesso Simy ha dichiarato sul proprio futuro: ‘Vedremo cosa succederà a fine stagione, se arriveranno offerte, le valuterò col mio procuratore, la famiglia e la società. Decideremo cosa sia meglio tutti insieme’.

