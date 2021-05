Il Messaggero | Caso tamponi. Il dna scagiona Ciro, Leiva e Strakosha





Come riportato da Il Messaggero, il dna prelevato a Leiva, Strakosha e Immobile prima della trasferta di Napoli è lo stesso dei tamponi processati dal laboratorio Futura Diagnostica di Taccone, indagato dalla Procura di Avellino. Questi ultimi erano stati sotto la lente di ingrandimento nella settimana che portava alla sfida dell’8 novembre contro la Juventus. L’esame ha dimostrato la buona fede del laboratorio, ma soprattutto della Lazio. Nonostante non siano direttamente collegati, la perizia e l’esito dell’esame sul Dna potrebbero risultare come aspetto positivo per l’iter sportivo, visto che il Collegio di Garanzia del Coni dovrà decidere a breve. Questo potrebbe annullare quanto deciso in secondo grado dal giudice Torsello.

