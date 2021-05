La Repubblica | La panchina divide “È l’ora di Gattuso”. “Meglio Inzaghi”





Dibattito acceso tra i tifosi sulla questione allenatore. Sullo sfondo spunta Mihajlovic. Raggi, visita a Formello.

Come riportato da La Repubblica, al momento non si hanno certezze sul prossimo allenatore biancoceleste. Lotito, dopo cinque anni con Inzaghi in panchina, sta pensando di cambiare: tra i nomi possibili compaiono quello di Gattuso e Mihajlovic. Nella tifoseria le idee sono contrastanti, da una parte chi vorrebbe continuare con Inzaghi, dall’altra chi pensa che sia il momento di cambiare. In ogni caso la decisione spetta a Claudio Lotito, che prossima settimana incontrerà Inzaghi e il ds Tare. Sempre nella prossima settimana, il presidente della Lazio incontrerà Gattuso.

Ieri, invece, Lotito ha ospitato a Formello Virginia Raggi, accompagnata da marito e figlio, tifoso della Lazio. La visita, fissata in occasione della consegna della Scarpa d’Oro a Immobile in Campidoglio, è durata un paio d’ore: Lotito ha mostrato alla sindaca il nuovo centro sportivo biancoceleste. Raggi ha incontrato la squadra e Inzaghi, per poi assistere seduta sull’erba a una parte dell’allenamento. Felice il piccolo Matteo, che ha giocato con Immobile, il suo idolo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: