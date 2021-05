Lazio-Torino, negli highlights la Lega Serie A si scorda il gol annullato a Immobile – VIDEO

Come di consueto, sul canale ufficiale You Tube, la Lega Serie A ha pubblicato gli highlights della partita tra Lazio e Torino, recupero della 25° giornata del campionato giocata martedì scorso sul prato dell’Olimpico. Nelle azioni salienti del match però, la Lega Serie A ha omesso la rete annullata a Ciro Immobile sul finire della prima frazione di gioco, reo di aver commesso fallo secondo Fabbri sul granata Nkoulou prima di insaccare alle spalle di Sirigu. Un’altra “dimenticanza” quella della Lega Serie A nei confronti della Lazio, che si aggiunge a quelle passate, per un’azione rilevante all’interno del match terminato 0-0, in cui sono stati complessivamente 7 i tiri in porta delle due squadre.

