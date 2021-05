Marcolin: “Mihajlović-Lazio? Se ci fosse stato qualcosa ne avremmo sicuramente discusso”





Continua a tenere banco il tema Inzaghi-Lazio, con il futuro della panchina biancoceleste ancora da decidere. Domenica ci sarà l’ultima di campionato, con la Lazio impegnata in casa del Sassuolo in lotta per il posto in Conference League. A fine campionato, come dichiarato dal ds Igli Tare nel pre partita di Lazio-Torino, ci sarà l’incontro tra la dirigenza ed il mister, per capire quale sarà il futuro. Intanto, da diversi giorni, circolano alcuni nomi in caso di mancato rinnovo di Inzaghi. Dario Marcolin, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha detto la sua su Mihajlović, ma anche su altri due allenatori: “Io e Sinisa siamo stati insieme e non abbiamo parlato di calcio. Se ci fosse stato qualcosa con la Lazio, ne avremmo sicuramente discusso. Secondo me ora i due nomi su cui è proiettata la Lazio sono Gattuso e Sarri”.

