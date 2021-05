Nuove maglie del Liverpool, i tifosi non approvano: “Davvero orribili, sembrano della Roma”





Nella mattinata di ieri, la pagina ufficiale Twitter del Liverpool, ha pubblicato un video di presentazione delle nuove maglie che saranno utilizzate dai Reds nella stagione 2021/2022. Protagonista il classico rosso, ma questa volta è presente anche un altro colore…l’arancione. Questo ha fatto scatenare alcuni tifosi che, proprio sotto al video, hanno lasciato commenti di disapprovazione verso le nuove maglie. Diversi facevano riferimento alle similitudini di colore tra queste nuove maglie e la Roma: “Questo club si chiama Reds, ma perché c’è l’arancione su questa maglia? Il Liverpool ha fatto coppia con la Roma?”, “Modelli orribili, anche gli abiti d’allenamento sembrano essere della Roma”, “Quando ho visto Salah, ho pensato che lo avessimo venduto alla Roma. Non ne sono rimasto colpito ad essere onesti” oppure “Scioccante. Davvero orribile. Da quando l’arancione fa parte del nostro kit di casa? Siamo il Liverpool non la Roma”. Di seguito il video di presentazione delle nuove maglie del Liverpool e i vari commenti.

as far as i know, this club is called the red, but why is there an orange color on that shirt? has Liverpool just partnered with AS Roma? lol, i can’t stand with nike anymore. — 🦋 (@anneliezee) May 20, 2021

Primera vez en la vida que puedo conseguir productos del Liverpool un poco más fácil y sucede que Nike saca unos modelos horribles , hasta la ropa de entrenamiento parece que fuera de la Roma pic.twitter.com/ElxuPgunHp — Ruddy Strange ‎۞ (@Ruddy_Strange) May 20, 2021

When i saw Mo in it I thought we’d sold him back to Roma. Not impressed with it to be honest. Maybe they’ll do better with the 3 away kits and the 4 European ones. — Woody (@IWoods196) May 20, 2021

Shocking. Really awful. Since when was Orange part of our home kit? We’re LFC not Roma…NB did a far better job on the kit — stackie (@kstack69) May 20, 2021

