Salernitana, Lotito: “Troveremo una proprietà che mandi avanti il progetto. L’obiettivo è continuare a crescere”

Il presidente Claudio Lotito ha come termine ultimo fine giugno per decidere del futuro della sua multiproprietà, la Lazio e la Salernitana. Proprio in occasione della premiazione del club granata, evento che si è tenuto nel pomeriggio al Comune di Salerno, Lotito ha affrontato vari argomenti tra cui quello del futuro societario:

“In questi anni abbiamo portato la Salernitana dall’eccellenza alla Serie A, passando per tutti i campionati. Abbiamo vinto la Supercoppa di Lega e la Coppa Italia. Quest’anno d’accordo con allenatore e direttore abbiamo provato il tutto per tutto per approdare in Serie A. Serviva carattere e qualità tecnica per raggiungere tali obiettivi, il calcio è gioco di squadra e serve sempre l’unità di intenti. In passato alcune situazioni imponderabili hanno determinato rendimenti diversi da quelli che ci aspettavamo. Quest’anno, invece non ci sono stati condizionamenti esterni e i calciatori hanno potuto rendere al meglio. C’è una normativa da rispettare, faremo di tutto per far proseguire il percorso di crescita della Salernitana affinché resti una società solida. Andranno fatte delle valutazioni giuridiche ma l’interesse è partecipare al campionato di Serie A con una squadra competitiva, al di là della presenza mia o di mio cognato e farò di tutto affinché ciò si verifichi. Le richieste ci sono, ma servono i fatti concreti. Noi ci abbiamo messo soldi ed entusiasmo. Abbiamo preso un impegno, davanti alla città, e lo abbiamo portato a termine. Abbiamo vinto sul campo e ora la città di Salerno può vantare di nuovo la squadra nel massimo campionato. Ora servirà una proprietà che avrà le possibilità economiche di mandare avanti il progetto”.

