SERIE A – Ranieri lascerà la Sampdoria a fine stagione, ecco le parole del tecnico





A fine stagione si libera un’altra panchina in Serie A. Il tecnico Claudio Ranieri ha annunciato a società e giocatori che non sarà più l’allenatore della Sampdoria l’anno prossimo. Indipendentemente dal risultato della sfida contro il Parma, infatti, la Samp chiuderà la stagione nella parte sinistra della classifica, al nono posto dietro solo al Sassuolo oltre che alle big. Il tecnico ha così parlato in conferenza stampa sul suo futuro: “Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i presupposti per restare. Ringrazio tutti, dallo staff medico ai collaboratori. I ragazzi sono stati meravigliosi, soprattutto durante il lockdown quando hanno lavorato alla grande seguendo le nostre direttive. Sono stati professionali. È stato un campionato bello, combattuto. Abbiamo fatto ottime partite, qualcuna l’abbiamo sbagliata ma ci sta anche questo nel calcio”.

