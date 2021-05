SOCIAL | LazioWomen, Mister Morace carica la squadra: “Lasciamo un segno ancora più incisivo”





LazioWomen che domenica scenderà in campo per affrontare il Tavagnacco cercando di conquistare i tre punti e festeggiare il primo posto in classifica. Partita importante che permetterebbe alle ragazze di Carolina Morace di lasciare un segno ancora pià grande, dopo la promozione in Serie A. Come ha scritto il Mister sui social il match contro il Tavagnacco è un’opportunità, ecco le sue parole: “Ultima giornata di campionato, ultimi 3 punti a disposizion. Ultima chance per lasciare un segno ancora più incisivo il questa stagione!”

