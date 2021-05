Stendardo in visita a Formello celebra Immobile: “Umiltà e fiuto del goal”. E su Inzaghi.. – FOTO

Questa mattina i biancocelesti si sono riuniti al centro sportivo di Formello per la seduta di allenamento. Nella giornata di ieri la sindaca Virginia Raggi aveva fatto visita alla squadra, quest’oggi un altro ospite ha assistito all’allenamento dei ragazzi di mister Inzaghi: Guglielmo Stendardo. L’ex difensore, sul proprio account instagram, ha condiviso un breve video della seduta e poi tre foto che lo immortalano insieme a Simone Inzaghi, Milinkovic e Immobile. Nello scatto il tecnico biancoceleste è stato definito da Stendardo come “uno dei migliori allenatori e con un futuro già scritto”. Parole al miele anche per il bomber Ciro Immobile che ha ripostato la foto sul suo profilo: “Fiuto del goal, intelligenza e umiltà: this is Ciro”, questa la dedica da parte dell’ex calciatore.

