Verso Sassuolo-Lazio, tre anni fa la vittoria al Mapei con doppietta di Milinkovic – VIDEO

La S.S. Lazio, in vista dell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo, ha condiviso un ricordo con i tifosi: la vittoria in trasferta proprio contro i neroverdi nel 2018. Il match si chiuse con una grande prestazione dei biancocelesti che si imposero al Mapei per 3 reti a 0. In quell’occasione Sergej Milinkovic Savic firmò una doppietta personale: l’ultima rete, presente nel video, arrivò con un colpo di testa proprio del serbo su assist di Felipe Anderson.

