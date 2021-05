Lazio, ritiro ad Auronzo di Cadore: ci saranno anche i tifosi al seguito

Intervenuto nella ntrasmissione del Venerdi “LAZIO NEL CUORE” canale Web Tv cuoredilazio, Gianni Lacchè titolare della Media Sport Event Group che da quasi 15 anni organizza il ritiro e altri eventi (tra cui molte amichevoli estive in fase di preparazione) per la Società Sportiva Lazio, ha rassicurato i tifosi che chiedevano notizie sul ritiro dicendo:

“ Il ritiro di quest’anno ad Auronzo di Cadore sarà un ritiro praticamente normale fatta eccezione per le misure cautelative da adottare come da protocollo. I tifosi potranno stare vicino alla squadra e seguire gli allenamenti anche se lo stadio avrà comunque una capienza ridotta. Ma assistere non sarà più a pagamento come lo scorso anno dove preciso, il comune (non la Lazio) aveva introdotto il costo di 2 euro per assistere agli allenamenti. Ci saranno di nuovo le cosidette passerelle d’incontro con i tifosi a fine allenamento con i giocatori designati dalla società di giorno in giorno. Anche li con le dovute precauzioni conosciute e applicate dalla normativa governativa ci si potrà di nuovo fare i famosi selfie e collezionare autografi

L’inizio del ritiro ancora non lo sappiamo di preciso ma la prossima settimana mi dovrò vedere con il comune proprio per mettere bene a punto gli ultimi dettagli. Diciamo che comunque la data sarà all’incirca quella di sempre, cioè tra l’8 e il 12 luglio per la partenza con una permanenza in Cadore di 14- 16 giorni.”

I tifosi quindi possono cominciare a prenotare il soggiorno ad Auronzo perché finalmente potranno stare vicino alla Lazio e la Lazio ha urgente bisogno di sentire l’affetto della sua gente.

Chiamato poi ad esprimersi sulla trattativa per il rinnovo di Inzaghi, Lacchè ha detto:

“ Conoscendo molto bene Lotito, so che lui è molto affezionato a Simone e il loro rapporto va molto aldilà di un normale rapporto lavorativo. Se ci sarà la volontà di continuare il cammino insieme, ed io sono convinto sia così, non ci saranno problemi e Simone Inzaghi siederà ancora per 3 anni sulla panchina della Lazio. Al momento personalmente, non contemplo l’ipotesi che Inzaghi vada via dalla Lazio”.

Infine ha giustamente evidenziato come la Media Sport Eventi Group, in questa stagione si sia tolta molte soddisfazioni sportive con le squadre con le quali c’è un rapporto di lavoro.

“Un altro anno di lavoro sportivo di MSE G sta per concludersi e anche questo anno desidero applaudire tutto lo staff per i MERAVIGLIOSI TRAGUARDI RAGGIUNTI”. Lo riporta Cuoredilazio.it

