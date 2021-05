Bologna, il futuro di Mihajlovic: “Ho due anni di contratto, poi non si sa mai”

Ultima conferenza della stagione per Sinisa Mihajlovic. Anche l’ultima da allenatore del Bologna? Il tecnico, accostato negli ultimi tempi a diversi club, dalla Juventus alla Lazio, ha risposto così circa il suo futuro: “Io ho due anni di contratto, sto bene a Bologna e sto lavorando con la società per il futuro. Poi non si sa mai, ma io sono tranquillo e sereno qui”.

