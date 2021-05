CALCIOMERCATO – Conceição in Italia mercoledì, ipotesi incontro con la Lazio?

Nel toto allenatore in casa Lazio ci sono novità importanti. Da giorni si era parlato di Sérgio Conceição come suggestione per il post-Inzaghi. Notizia che sembrerebbe essere confermata, anche se sul tecnico del Porto c’è l’interesse del Napoli. Secondo quanto riportato da WorldTransfer7 l’allenatore sarà in Italia mercoledì. Cadono così le possibilità di un suo rinnovo con il Porto e aumentano quelle di un suo approdo in Serie A. Da capire se prenderà un volo per Roma o per Napoli.

[🔵] Segundo a @SICNoticias , Sérgio Conceição vai viajar na próxima quarta-feira para Itália.

Para o que será?👀

De relembrar que #Lazio e #Napoli estão interessados em Conceição e a probabilidade de renovação com o #FCPorto neste momento é muito baixa. — WorldTransfers7 (@WTransfers7) May 22, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: