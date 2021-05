CALCIOMERCATO – La Lazio pensa all’attaccante Santi Mina del Celta Vigo

Con l’ormai chiusura di questa stagione di Serie A si inizia già a pensare al calciomercato. In casa Lazio sembra esserci aria di mini rivoluzione, sono tutti in discussione dai giocatori, il tecnico alla società. Secondo quanto riportato fichajes.net i biancocelesti sarebbero interessati a Santi Mina attaccante del Celta Vigo. Un giocatore cresciuto in spagna e maturato, pronto per il salto di qualità magari in Italia. La valutazione per il 25enne è di 15 milioni di euro e oltre alla Lazio ci sarebbero anche West Ham e Monaco come pretendenti. Lazio che vorrà migliorare l’attacco vista la non incisività di Muriqi e i vari problemi fisici di Caicedo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: