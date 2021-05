CdS | Calciomercato Lazio, non solo svincolati: occhi aperti su Kolasinac

Il futuro di Inzaghi incerto e una squadra da rivoluzionare, completamente o quasi. Questa l’estate che aspetta la Lazio, obbligata a ringiovanire la rosa e fare i conti con le perdite di una pandemia che costringere tutti a tenere d’occhio il portafoglio e le occasioni. Sono tanti i parametro zero in cerca di nuove esperienze con la società capitolina attenta a piazzare il colpo giusto. Per la difesa, dopo le voci dei mesi precedenti, secondo Il Corriere dello Sport, ci sarebbero conferme di un interesse per Maksimovic che a Napoli quest’anno ha trovato spazio solamente in Europa League, motivo per cui vorrebbe cambiare aria per trovare maggiore spazio. In avanti, rimane sempre viva l’ipotesi Borrè, attaccante del River Plate che ha rifiutato un’ importante offerta del Gremio poco tempo fa rimandando i discorsi sul futuro in estate. Su di lui c’è l’occhio di molti club, dal San Paolo al Celta Vigo fino al Feyenoord anche se alcune voci sostengono il suo desiderio di misurarsi con la Serie A. Sulla corsia mancina, poi, negli ultimi giorni è spuntato il nome di Kolasinac, centrocampista di proprietà dell’Arsenal quest’anno in forza allo Schalke 04 con cui è retrocesso. In Germania si dice che potrebbe arrivare in Serie A, sicuramente non vorrà tornare all’Arsenal con cui ha un contratto fino al 2022, motivo per cui la Lazio valuta, si potrebbe prospettare un’ottima occasione qualità-prezzo.

