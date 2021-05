CdS | Inzaghi e la Lazio: arriva il weekend più lungo

La fiction allenatore in casa Lazio sta per terminare con un finale tutto ancora da scrivere. Dopo mesi di continui rinvii, nella giornata di lunedì e martedì Lotito ed Inzaghi si siederanno per scegliere il futuro della panchina biancoceleste, quando il campionato sarà finito e la situazione delle altre formazioni di Serie A sarà più chiaro. Come riporta Il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste attende di vedere le eventuali offerte per Inzaghi così per sancire meno dolorosamente un divorzio che il piacentino proverà ad evitare nell’ultimo e decisivo incontro. Inzaghi ha chiesto garanzie, ma Lotito sembrerebbe scottato da una Champions sfumata, un rosso in bilancio di una trentina di milioni e una rosa che va ringiovanita e forse privata di un big. I vari scenari rimangono aperti, mentre il numero uno laziale continua a pensare al sempre gradito Gattuso o la vecchia tentazione Mihajlovic che ha lasciato il cuore alla Lazio.

