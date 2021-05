CdS | Lazio, verso la rivoluzione a centrocampo

Il futuro è dietro l’angolo e sono tanti i nodi da sciogliere per la Lazio del futuro. Se in difesa serviranno innesti importanti, lo stesso vale per il centrocampo in via di rivoluzione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, potrebbero essere tanti i movimenti in mediana. Lucas Leiva, nonostante le smentite potrebbe decidere di lasciare Roma dopo una stagione non al massimo e difficilmente potrebbe accettare un ruolo non da titolare per il quale invece c’è stato l’assenso di Escalante. Cataldi, spesso ai margini quest’anno medita la partenza, Andreas Pereira non verrà riscattato dal Manchester United e il rinnovo di Akpa Akpro rimane in bilico. il suo campionato non ha soddisfatto e ora la società riflette. In zona centrale c’è anche Parolo che andrà in scadenza tra poco più di un mese: il club potrebbe offrirgli un altro anno di contratto, ma lui sembra diretto verso l’addio. Sulle corsie, con Lulic pronto a salutare, si valuta la posizione di Marusic: il suo contratto scade nel 2022 e il rinnovo non è vicinissimo con la conferma del montenegrino che però sarebbe fondamentale per avere a disposizione un jolly tattico. Altro nome a rischio partenza è quello di Fares, Semplici potrebbe volerlo a Cagliari e inserirlo in uno scambio con Lykogiannis. Ci sarà tanto da lavorare, dunque, con il futuro di Inzaghi incerto e quello dei big decisivo per il mercato. Uno tra Milinkovic e Luis Alberto potrebbe partire anche se Lotito aspetterà l’offerta giusta senza scendere di prezzo, qualora dovessero rimanere si potrebbe sacrificare Correa.

