CONFERENZA INZAGHI – “Lazio in Europa per il 5° anno di fila, ma c’è rammarico per la mancata Champions. Sassuolo? Tante defezioni, Immobile out”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza alla vigilia dell’ultima partita della stagione 2020/21 di Serie A, contro il Sassuolo, che i biancocelesti giocheranno domani alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

“Quest’anno abbiamo fatto due stagioni in una. E’ stata estenuante, complicata per tutti e post-covid. Molto impegnativa, la chiudiamo in Europa per il 5° anno consecutivo ma con rammarico per non essere arrivati in Champions League. La partita più bella di questa stagione? Ce ne sono state tante, come quella della Roma all’andata o quella contro il Milan. Quella con il Borussia Dortmund, però è stata la migliore perché eravamo tornati dopo 13 anni in CL. Sapevamo che dopo quella potevamo arrivare agli ottavi, perché abbiamo vinto contro una squadra forte. Recuperi per domani? Avremo delle defezioni, non ci saranno gli squalificati, né Milinkovic. Immobile ha dei problemi, un virus con qualche linea di febbre. Onoreremo il campionato come sempre e come abbiamo dimostrato nelle ultime partite.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: