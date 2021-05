FORMELLO – Tante assenze per il Sassuolo. Parolo in difesa e Cataldi in mezzo al campo, davanti recupera Correa

Ultima gara della stagione per la Lazio che arriva alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo con gli uomini contati. Inzaghi ha la rosa decimata con otto assenze per cui non ci sono troppo dubbi legati alla formazione. Si sono allenati con i compagni gli squalificati Luiz Felipe e Andreas Pereira con quest’ultimo che ha anche lasciato il campo anzitempo per una botta alla caviglia destra, mentre non si è visto Luis Alberto. Fuori per problemi fisici: Musacchio, Acerbi, Milinkovic e Caicedo. Rimane invece viva la speranza per Ciro Immobile alle prese con una influenza. Fra i pali sarà confermato Strakosha per la seconda presenza consecutiva nel 2021. In difesa scelte obbligate con Parolo a guidare la retroguardia con Marusic e Radu ai suoi lati. Una possibile alternativa da non scartare è l’impiego di Patric al posto del montenegrino. Sulla fascia destra Lazzari mentre sulla corsia mancina Lulic è in vantaggio su Fares. Centrocampo inedito con Akpa Akpro e Cataldi come mezze ali intorno a Lucas Leiva, l’unica alternativa in panchina sarà Escalante. Davanti per forza Muriqi e il recuperato Correa. Con Immobile da valutare, salgono le quotazioni di una chiamata in prima squadra per Castigliani e Raul Moro della Primavera impegnati oggi sul campo dell’Empoli.

