GdS | Staskosha saluta. Il divorzio è quasi sicuro

Thomas Strakosha scalda i guanti, domani potrebbe essere titolare ancora una volta, forse l’ultima con la maglia della Lazio. Il futuro del portiere albanese, in scadenza nel 2022, sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Capitale dopo una stagione trascorsa tra panchina e problemi fisici. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il divenire di Strakosha sembra ormai segnato con l’estremo difensore che avrebbe manifestato a più riprese la volontà di andare via. La sua cessione, comunque, potrebbe portare un buon tesoretto alla Lazio, considerando gli occhi puntati del Southampton, di alcuni estimatori in Germania. Inoltre, sempre secondo il quotidiano milanese, Thomas potrebbe anche rimanere in Italia, in una società diversa dalla Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: