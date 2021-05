Il Bayern Monaco saluta Klose: l’omaggio del club all’ex biancoceleste – VIDEO

E’ tempo di saluti per Miroslav Klose al Bayern Monaco. Come annunciato qualche giorno il futuro dell’ex attaccante biancoceleste sarà lontano dal suo storico club, dove nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di vice allenatore. Oggi, in occasione dell’ultima sfida di campionato contro l’Augsburg il club bavarese ha voluto rendere omaggio a Klose con una premiazione in campo e un video sugli account social ufficiali. In quest’ultimo, in particolare, si ripercorre la carriera di Miro al Bayern: dai suoi grandi numeri da calciatore al suo presente di vice-Flick. “Grazie Miro” è la dedica che accompagna il filmato a lui dedicato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

