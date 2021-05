Il Messaggero | Milinkovic, un tesoro sul mercato

Il futuro di Inzaghi, poi quello di una squadra da rivoluzionare. Con la stagione ormai quasi terminata, in casa Lazio si guarda avanti con l’incontro della prossima settimana tra il tecnico e la società decisivo per il futuro dei biancocelesti i quali, mancando la Champions League hanno incassato la metà rispetto a dodici mesi fa obbligando il club a ragionare su possibili cessioni. Come riportato da Il Messaggero, per finanziare un mercato importante in cui potrebbe rientrare anche il cagliaritano Nandez valutato 25 milioni servirebbe un sacrificio eccellente. La società tra i vari big preferirebbe lasciar partire Correa che ha sì una clausola da 80 milioni, ma un’offerta da 40 potrebbe realizzare un’ottima plusvalenza. Sul fronte Milinkovic, nonostante Conte lo abbia chiesto all’Inter, potrebbero non essere sufficienti 80 milioni con Lotito desideroso di non scendere sotto quota 100, mentre per quanto riguarda Luis Alberto potrebbero incidere i dissidi stagionali anche se la cifra richiesta di 70 milioni non è mai stata proposta dalle parti di Formello con l’eventuale rinnovo d’Inzaghi che chiuderebbe probabilmente l’ipotesi addio. Rimane da sciogliere, inoltre, la questione Strakosha: l’albanese avrebbe rifiutato il rinnovo qualche settimana fa, ma l’arrivo di un nuovo tecnico potrebbe fargli cambiare idea evitando una cessione anticipata per monetizzare al massimo il suo contratto in scadenza nel 2022. Il tesoretto richiesto, tra l’altro, potrebbe arrivare anche dal Marusic monitorato dal PSG dopo una grande stagione o da Luiz Felipe sul quale potrebbe farsi avanti di nuovo il Barcellona.

