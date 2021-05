L’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone è campione di Spagna

L’Atletico Madrid è campione di Spagna. La squadra allenata dal Cholo Simeone, infatti, grazie a una vittoria in rimonta contro il Valladolid chiude la Liga in vetta alla classifica all’ultima giornata, con due punti di distacco dai rivali per eccellenza, il Real Madrid. Il club conclude il campionato a quota 86 punti si aggiudica il titolo per l’11esima volta nella sua storia.

