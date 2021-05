Lazio Women, Morace: “Ricevere i complimenti di Bruno Giordano non ha prezzo” | FOTO

Visita di un simbolo dei colori biancocelesti, per la Lazio Women di Carolina Morace. Come testimoniato dalla stessa allenatrice tramite una Instagram Stories, quest’oggi si è recato al campo di allenamento Bruno Giordano: “Oggi una leggenda del calcio mondiale è venuto a trovarci. Ricevere i complimenti da Bruno Giordano per la nostra cavalcata verso la Serie A non ha prezzo”.

