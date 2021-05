Liga, l’Huesca non va oltre il pari: retrocessione per la squadra di Vavro

L’Huesca retrocede nella seconda divisione spagnola, a seguito dello 0-0 maturato quest’oggi con il Valencia. Una vittoria sarebbe bastata per la matematica salvezza, ma la squadra in cui milita il difensore biancoceleste Vavro non è andata oltre il pari. La vittoria dell’Elche contro l‘Athletic Bilbao, condanna dunque l’Huesca che nella prossima stagione ripartirà dalla Serie B spagnola. Il difensore slovacco, aveva convinto Società e tifosi, ma il suo riscatto sarebbe scattato solamente in caso di un’eventuale salvezza. Vista però la retrocessione, Vavro farà rientro a Roma per poi cercare insieme alla società biancoceleste una nuova sistemazione.

