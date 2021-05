Milan, Pioli: “Ripenso alla qualificazione in Champions con la Lazio. Nei miei giocatori rivedo la stessa determinazione”

Il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare l’Atalanta nell’ultima partita di campionato. Una sfida fondamentale per i rossoneri, che si giocano il tutto per tutto per una qualificazione alla prossima Champions League. Solo la conquista dei tre punti a Bergamo, consentirebbe infatti al Milan di centrare l’obbiettivo europeo tanto ambito da Società e tifosi. Il tecnico, si trovò nella medesima situazione ben 6 anni fa, quando nel lontano 2015 militava sulla panchina della Lazio. Nell’ultima giornata, si giocava l’approdo in Champions nelle sfida contro il Napoli, gara vinta poi 4-2 che permise la qualificazione nell’Europa che conta. Nella conferenza pre-match contro i bergamaschi, Pioli ha ricordato quell’incontro, mettendolo a paragone con l’appuntamento di domani.

Queste le sue parole:

“Ci ho pensato, a quella partita. Ho pensato anche alla settimana vissuta prima. Venivamo da due sconfitte pesanti, in Coppa Italia e nel derby. Ho rivisto nei miei giocatori quello che avevo visto nei giocatori della Lazio, grande impegno e determinazione”.

