Percassi sicuro: “Gasperini rimane all’Atalanta, è assolutamente la guida perfetta”

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’AD dell’Atalanta, Luca Percassi, ha confermato ancora una volta la permanenza di Gian Piero Gasperini: “L’Atalanta ha la fortuna di vivere in un contesto di lavoro che è quello che è. Bergamo fa del lavoro la sua prima caratteristica, l’Atalanta vuole rappresentare al meglio la propria città. Si deve lavorare, punto. Non ci sono scorciatoie, l’Atalanta deve lavorare tutti i giorni, abbiamo nel nostro allenatore la perfetta guida”. Gasperini dunque rimarrà? “Assolutamente”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: