Dopo le tre sconfitte di fila in campionato contro Milan, Bologna e Juventus, la Lazio non può più fallire. Terzultimo posto e 6 lunghezze dal Bologna attualmente salvo, i biancocelesti devono conquistare assolutamente i tre punti in palio per riprendere la scalata verso la salvezza. Nel match delle 15:00 che andrà in scena al Monteboro, valevole per la 24esima giornata, i biancocelesti affronteranno l’Empoli, vittorioso nell’ultima uscita contro il Genoa per 5-3, che andrà a caccia del secondo successo consecutivo per rimanere agganciato alla zona play-off, che dista attualmente solo un punto.

L’avversario

Come anticipato, i padroni di casa occupano la settima posizione del Campionato Primavera 1 con 37 punti, a una sola lunghezza dall’Atalanta sesta della classe. Toscani di Antonio Buscè che arrivano al match con 6 punti raccolti nelle ultime 3 gare. Gli azzurri infatti hanno ottenuto il successo contro Genoa e Bologna, salvo perdere nella penultima partita proprio contro la Dea. I biancocelesti di Menichini dovranno tenere d’occhio le folate offensive dei toscani, che vantano il miglior attacco del campionato con ben 52 reti segnate. Empoli che però dovrà fare a meno di Tommaso Baldanzi, capocannoniere della squadra, il quale è andato in gol 12 volte, contribuendo alla causa anche con 7 assist. L’attaccante azzurro infatti, salterà la gara contro la Lazio per l’ammonizione ricevuta nell’ultima di campionato, essendo già diffidato. Ci sarà invece Lipari, a quota 9 gol e 4 assist e che ha già punito la Lazio nella gara d’andata vinta dall’Empoli per 6-2 al Fersini. I toscani inoltre, sebbene il dato positivo delle reti segnate, sono allo stesso tempo la quinta peggior difesa con 41 gol incassati. Il sistema di gioco adottato dal tecnico Buscè è il 4-3-1-2.

Le altre gare della 24esima giornata

Sassuolo-Ascoli 2-1, Fiorentina-Spal 1-2, Juventus-Genoa, Roma-Inter, Cagliari-Torino, Sampdoria-Atalanta, Milan-Bologna

La probabile formazione

Zero punti raccolti nelle ultime tre gare non è di certo il percorso che la Lazio di Menichini si aspettava di fare dopo la schiacciante vittoria per 5-0 in casa contro la Fiorentina. Per conquistare la salvezza, l’imperativo per la Lazio è vincere. Per farlo, il mister Leonardo Menichini si affiderà ancora alle sue certezze, partendo dal modulo, ormai collaudato sempre di più nelle ultime uscite: il 3-5-2. Non ci sarà ancora Armini, squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nella partita contro il Bologna, reo di aver rivolto ad un assistente un’espressione ingiuriosa. Tornerà invece Mattia Novella, assente anch’egli la Juventus dopo la quinta sanzione ricevuta contro i Felsinei. Davanti a Furlanetto, difesa dunque composta da Pica e Franco, con Adeagbo in dubbio, uscito per infortunio contro la Juventus. Sulle corsie laterali agiranno Floriani Mussolini sulla destra e Novella sulla sinistra. In mezzo al campo la coppia ormai fissa formata da Bertini e A. Marino, con Shehu che si contenderà una maglia con Czyz (titolare contro i bianconeri). In avanti tandem offensivo composto di nuovo da Raul Moro e Castigliani, pronti a scardinare ancora le difese avversarie.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Pica, Adeagbo, Franco; Floriani Mussolini, Bertini, A. Marino, Shehu, Novella; Raul Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

