Sassuolo-Lazio, Inzaghi chiama due ragazzi della Primavera per la sfida al Mapei

Tante assenze nella Lazio di Simone Inzaghi in vista dell’ultima gara di campionato. La squadra arriverà domani sera al Mapei Stadium con gli uomini contati e proprio per questo il tecnico biancoceleste ha deciso di convocare anche due ragazzi direttamente dalla Primavera. Si tratta della punta Raul Moro e del centrocampista Bertini che quindi potrebbero avere la chance di scendere in campo contro il Sassuolo.

