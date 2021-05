ESCLUSIVA – Sassuolo-Lazio, l’attacco perde pezzi e Inzaghi riflette sulla possibile chiamata di Castigliani

Domani sera la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo di De Zerbi. Ultima sfida di campionato che ha poco da regalare in termini di classifica ma sicuramente i biancocelesti vorranno chiudere al meglio questa stagione. Lazio con molte assenze sia a centrocampo che anche in attacco, con la probabile assenza di Immobile, un Correa non al 100% e Caicedo ancora infortunato. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, ecco che potrebbe strappare una prima convocazione in Prima Squadra Simone Castigliani, ala della Primavera di Menichini. Il giocatore potrebbe far rotta verso l’Emilia subito dopo la gara contro l’Empoli di oggi. Bisognerà però aspettare la rifinitura di oggi a Formello per capire lo status di forma degli uomini di Inzaghi.

