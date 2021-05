SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Sassuolo

Ultima sfida di campionato, una Serie A giunta al termine che chiude il sipario e apre quello del calciomercato. Ma intanto in casa Lazio (nonostante i ‘problemi’ di mercato) si pensa al Sassuolo e a chiudere al meglio questa stagione che ha regalato ancora una volta un posto in Europa (League). Inzaghi cercherà di sfatare un brutto tabù da quando siede sulla panchina biancoceleste: non ha mai vinto l’ultima di campionato. Dato importante che deve essere migliorato per quella che potrebbe anche essere la sua ultima partita a guida della Lazio. Intanto ecco le ultime di casa Sassuolo.

SASSUOLO – La squadra di De Zerbi vuole i tre punti sperando in una caduta della Roma di Fonseca per tentare il sorpasso e acciuffare la Conference League. Competizione che sarebbe un’ottima conquista per i neroverdi che hanno condotto un ottimo campionato, infastidendo qualche big e portando in cassa punti pesanti. Nelle ultime 6 gare ha perso solo contro la Juventus, battendo invece il Milan e pareggiando con l’Atalanta. Sicuramente il Sassuolo non vorrà essere da meno contro una Lazio che non ha nulla da chiedere al campionato, ma di certo giocherà per vincere.

LA FORMAZIONE(4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Maxime Lopez; D. Berardi, J. Traore, Boga; Defrel.

LA STELLA – L’uomo più in forma dei neroverdi è sicuramente Manuel Locatelli, centrocampista che fa gola a tante big che si faranno avanti nella sessione estiva di mercato. Per lui 33 presenze, 4 reti e 3 assist, non uno score da far brillare gli occhi ma in mezzo al campo dà tanta qualità e forza a disposizione alla squadra. Sarebbe il profilo giusto da vedere nel centrocampo biancoceleste, anche per la sua giovane età. Domani affronterà una Lazio dal centrocampo scarico ecco perché potrebbe brillare più di tutti.

IL PRECEDENTE – L’ultimo precedente in casa Sassuolo del ottobre 2019 registra la vittoria dei biancocelesti per 1-2 con i gol di Immobile e Caicedo, sempre allo scadere. Stesso risultato quest’anno all’andata all’Olimpico con la Lazio che va in gol grazie a Milinkovic e Immobile. Lazio che però deve fare attenzione visto che Inzaghi non ha mai vinto l’ultima di campionato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: