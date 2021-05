Tanti auguri al preparatore atletico Fabio Ripert, con la Lazio dal 2006

Giornata di festa in casa biancoceleste, nello staff di Simone Inzaghi il preparatore atletico Fabio Ripert compie 48 anni. Da quando mister Inzaghi allenava la Primavera i due hanno sempre lavorato insieme, al punto che nel 2016 con l’approdo in prima squadra il tecnico piacentino si affido ancora una volta a Fabio Ripert. Approdò in casa Lazio dal 2006 come allenatore atletico dei Giovanissimi, passando per gli Allievi fino poi ad arrivare in Primavera. Tanti auguri mister.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: