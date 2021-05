CdS | Inzaghi è arrivato al bivio, domenica di passione

Contro il Sassuolo, al gran finale, la Lazio somiglia a Simone Inzaghi sempre di meno. È rimasto senza Immobile, Acerbi, Milinkovic. Continua a non esserci Caicedo, e non ci saranno neanche Luiz Felipe e Luis Alberto squalificati. Attorno a lui si respira un clima da ultima spiaggia in attesa dell’incontro con Lotito previsto entro martedì. Nei giorni scorsi si è fatto forte il dubbio che si potesse cambiare allenatore. Simone questa guerra di logoramento l’ha già vissuta nell’estate di Bielsa quando alla fine la spuntò lui. Non è ancora detta l’ultimissima parola, si giocherò le sue carte. Simone è anche al centro di voci legate al domino panchine che scatterà dopo la fine della corsa Champions. Si guarda attorno insieme a Mihajlovic, che in conferenza ha aperto alla possibilità di lasciare il Bologna. Gattuso considera la Lazio la prima scelta, ci sono stati dei contatti smentiti da Lotito ma confermati dalla posizione che ha assunto il tecnico del Napoli. Sono circolate voci su Sarri, sul mercato a costi più alti. Dal Portogallo è rimbalzata una notizia su Conceiçao, che mercoledì è atteso in Italia. Dal casting del Lotito show può spuntare chiunque, anche Inzaghi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

