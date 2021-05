CdS | Lazio Women già in A. L’ottavo sigillo per il primato

L’ultima fatica per chiudere al comando e togliersi una soddisfazione in più. Giornata conclusiva per la Lazio Women, che alle 15:00 al Fersini ospita il Tavagnacco, quarta forza del campionato. Sullo stesso campo due settimane fa le ragazze di carolina Morace hanno festeggiato la promozione in Serie A. Il sorpasso sul Pomigliano, ora a -1, è arrivato lo scorso weekend con la vittoria in trasferta contro il Ravenna. È stato il settimo sigillo di fila, centrare l’ottavo significherebbe concludere in bellezza una cavalcata che ha portato le biancocelesti a tagliare il traguardo della massima serie con due turni di anticipo. Morace, subentrata a Seleman, non ha mai perso neanche una partita. In totale 5 pareggi e 8 vittorie: con la nona la festa sarebbe doppia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

