CdS | Lulic, un tributo all’eroe, titolare prima dell’addio

Nei 90 minuti finali Senad Lulic ripartirà titolare. Sarà l’ultima in biancoceleste per l’eroe del 26 maggio 2013. Meriterebbe il tributo dell’intero popolo laziale, è un peccato che il suo addio si sia consumato negli stadi vuoti. Chiuderà in trasferta, contro il Sassuolo, e deciderà dove continuare a giocare. Non ha intenzione di ritirarsi, e Senad, oltre all’ipotesi ritorno in Svizzera, potrebbe restare anche in Italia. Inzaghi si giocherà gli ultimi 90 minuti con una Lazio fragile ed assottigliata. Ci saranno tante defezioni, con Parolo che dovrà riadattarsi centrale di difesa e un centrocampo inedito formato da Akpa Akpo e Cataldi. Contro il Sassuolo è una partita con significati umani, non di classifica. I neroverdi, che hanno centrato 6 delle ultime 8 gare, vogliono chiudere vincendo. I biancocelesti hanno perso 6 delle ultime 8 trasferte, incluse le tre più recenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

