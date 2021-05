CdS | Muriqi cerca il gol per tenersi la Lazio

A Reggio Emilia contro il Sassuolo per Muriqi è l’ultima occasione disponibile in questa stagione. Il futuro è tutto da scrivere, fonti vicine al giocatore assicurano che continui ad avere mercato, soprattutto con la formula del prestito (forse anche in Serie A). Sono smentite invece le voci di un suo ritorno in Turchia, Muriqi non vorrebbe farlo infatti in questo momento della sua carriera ma soprattutto nessuna squadra della Superlig avrebbe la capacità economica per permetterselo. L’unico obiettivo adesso è cercare il gol a tutti i costi. In 33 presenze il pirata ha realizzato solo 2 reti (più un autogol provocato contro il Parma). Un bottino deludente per lui, che prima di trasferirsi a Roma aveva realizzato 34 gol in 2 stagioni. In Italia non si è adattato complici anche l’impossibilità di prendere parte al ritiro causa Covid-19, e un nuovo infortunio muscolare che non gli ha permesso di rimettersi al pari con i compagni. Poco più di un mese fa Tare aveva confermato la fiducia nelle qualità di Vedat, e vorrebbe puntare su di lui anche nel prossimo anno. Inzaghi gli ha sempre preferito Caicedo, che al contrario ha risposto sempre presente con 9 gol in 1054 minuti. Muriqi è arrivato al massimo a tre partite da titolare di seguito per due volte, e in entrambe non ha mai trovato il gol. Oggi potrebbe essere la quarta di fila, con il Sassuolo che sarà così la sua ultima occasione della sua stagione in biancoceleste. Lo riporta il Corriere dello Sport.

