CdS | Primavera, l’Empoli fa 3-0: la Lazio continua la lotta salvezza

Altro k.o. per i biancocelesti che per fortuna non peggiora la classifica. La Lazio deve ringraziare le altre in lotta per la salvezza. Deludente 3-0 contro l’Empoli ma la situazione in campionato resta la stessa grazie alle sconfitte di Bologna, Fiorentina e Torino, le tre squadre più vicine. I biancocelesti mantengono la terzultima posizione, che a fine campionato significherebbe play-out per non retrocedere. Brutta prova da parte dei baby di Formello, pericolosi solo all’inizio con Castigliani. L’Empoli all’intervallo è già 2-0 con Fazzini e Lipari, e allo scadere (91′) Rossi chiude le marcature. La Lazio si dimostra troppo fragile e non riesce a reagire una volta incassato il primo gol. Mancano 6 giornate alla fine e il tempo stringe. Ieri 90 minuti per Bertini e Moro, convocati da Inzaghi per la gara contro il Sassuolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

