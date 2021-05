CONFERENZA INZAGHI – “Volevamo finire tra le prime quattro, ma mi prendo la stagione. Felice per l’esordio di Bertini”

Al termine dell’ultima sfida di campionato persa 2-0 contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. l’allenatore piacentino, ha analizzato la partita disputata questa sera, e ha tratto un bilancio della stagione appena conclusa, accensando un velato riferimento al proprio futuro in biancoceleste.

Queste le sue parole:

“Avremmo meritato di più, c’è rammarico per le occasioni sprecate nonostante i punti in palio non cambiassero la nostra classifica. Volavamo essere tra le prime quattro, non ce l’abbiamo fatta, ma mi prendo la stagione fatta e i vari traguardi portati a termine. Mercoledì incontrerò il Presidente, vedremo come si evolverà il mio futuro in questa Società. Sono molto felice per l’esordio di Bertini e dell’entrata in campo dei vari riaverà, i quali Moro ed Armini.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: